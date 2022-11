Schlagerspaß mit Andy Borg

Einblicke in unsere neuen Projekte, Talks und Musik - all das bietet die Live-Sendung am 12. November um 20.15 Uhr im SWR und SR.

Kerstin Joensson Im Mittelpunkt stehen Kinder und Jugendliche sowie unsere Herzenssache-Projekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Andy Borg begrüßt prominente Gäste aus der Schlager und Volksmusik wie Mark Keller und Luna Klee, die sich für unsere Kinderhilfsaktion engagieren und einige unserer Projekte besucht haben. Auch dabei sind die Musicalkids „Kleine Stars mit Handicap“, die Teenagerin Rosalie mit ihrer Mutter aus dem Herzenssache-Projekt der Beratungsstelle Liebelle und der junge Straßenmusiker Laurin Sigmund, der für Herzenssache Spenden sammelt. Auch Zuschauer:innen können sich mit ihren Spenden daran beteiligen, dass wichtige Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützt werden. Dazu wird ein Spendentelefon eingerichtet: Prominente nehmen während der Sendung unter der Spendenhotline 0800 888 15 15 Anrufe und Spenden entgegen.