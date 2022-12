Weihnachtsmann & Co engagiert sich für Herzenssache

per Mail teilen

Seit über 18 Jahren zählt Weihnachtsmann & Co zu unseren Herzenssache-Mitmachern. Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt haben Besucher:innen die Möglichkeit gegen Spende nützliche Dinge zu erwerben.

Weihnachtsmann & Co Moderatorin Birgit Pläcking (rechts) im Gespräch mit Sandra Filtzinger von Herzenssache. Herzenssache e.V.

Bereits seit 45 Jahren ist Weihnachtsmann & Co mit seinem Verkaufsstand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht mehr wegzudenken. Die (vor-)weihnachtliche Spendenaktion wurde schon 1974 ins Leben gerufen, um verschiedene wohltätige Zwecke und Organisationen zu unterstützen. Seit über 18 Jahren ist auch Herzenssache dankenswerterweise immer einer der Spendenempfänger. Die Spende kommt in diesem Jahr einem Herzenssache-Projekt in Stuttgart zugute.

Durch die jahrelange, kontinuierliche Zusammenarbeit ist ein gut funktionierendes Netzwerk entstanden, das seinesgleichen sucht. „Jeder Euro, der in der Weihnachtsmann-Kasse landet, ist ein Stück gelebte Solidarität!“ Darüber sind sich die Vorstände von Weihnachtsmann & Co. einig.

Die Mitmacher Beate Fähnle und Udo Maisch überreichen den Spendenscheck an Sandra Fitzinger von Herzenssache (links). Herzenssache e.V.

In Mundelsheim fand außerdem ein Sponsorenlauf des CVJM zugunsten von Herzenssache statt. Fast die ganze Gemeinde ist mitgelaufen oder hat gespendet. Die Initiator:innen Beate Fähnle und Udo Maisch nutzten die Chance und übergaben den Spendenscheck im Stand von Weihnachtsmann & Co an Sandra Filtzinger von Herzenssache und berichteten den Besucher:innen auf dem Weihnachtsmarkt von ihrer tollen Mitmachaktion und dem großen Engagement der Gemeinde Mundelsheim.

Wir bedanken uns bei Weihnachtsmann & Co und dem CVJM Mundelsheim für das vorweihnachtliche Engagement!