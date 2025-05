Laufend Gutes getan

Mit Power durchs Spendentor! Beim Gutenberg Halbmarathon war die Stimmung ausgelassen. Nicht zuletzt wegen der Herzenssache-Kids, die die Teilnehmenden lautstark angefeuert haben.

Sie jubeln, klatschen und klackern mit Holzratschen: Unser Maskottchen Hearty und Kids aus dem Herzenssache-Projekt "Hand in Hand" sorgten am Sonntag direkt beim Spendentor für eine Extra-Portion Motivation.

Wen sie damit angeheizt haben? Die knapp 13.500 Teilnehmenden am Gutenberg Halbmarathon und auf der 10 Kilometer Strecke. Darunter auch etwa 90 Läufer:innen aus dem Herzenssache-Laufteam. Ihre Besonderheit: für jeden gelaufenen Kilometer spendet die Sparda-Bank Südwest 2 Euro an Herzenssache. So sind am Sonntag insgesamt 3.276 Euro für Kinder und Jugendliche im Südwest zusammengekommen. Herzlichen Dank dafür!

Alle Läufer:innen, die das Spendentor passiert haben, spendeten 5 Euro an Herzenssache. Auch du möchtest, dass das Spendenbarometer wächst? Dann unterstütze hier die Benefizaktion zum Halbmarathon:

Jetzt mitmachen und spenden

Warum Herzenssache unterstützen?

Das sagen die Läufer:innen aus dem Herzenssache-Laufteam zu ihrer Teilnahme:

Gerade Kindern sollte immer geholfen werden und insofern ist das eine super Aktion seit vielen, vielen Jahren. Und das unterstütze ich sehr gerne.

Als Mama von zwei Kindern möchte ich auch anderen Kindern etwas zurückgeben und bin deshalb für die Herzenssache gelaufen.

Wir danken allen Beteiligten für so viel läuferisches Engagement: