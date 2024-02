Kleine Künstler - große Hilfe!

per Mail teilen

Bunte Farben, lebendige Motive: Auch in diesem Jahr ist der Jahreskalender der GasVersorgung Süddeutschland ein echter Hingucker, der gleichzeitig Gutes tut!

Gestaltet wird der Kalender von Kindern im Alter zwischen 4 und 14 Jahren, darunter auch Kinder der GVS-Mitarbeiter. Buntstifte, bunte Folien - alles ist erlaubt. Am Ende sind individuelle Seiten entstanden, die in jedem Monat für gute Laune sorgen. Der Reinerlös in Höhe von 7.500 Euro kommt Herzenssache zu Gute.

GVS-Geschäftsführer Dr. Michael Rimmler übergibt die Spende aus dem Kalenderverkauf. Christina Benz freut sich über 7.500 Euro für Herzenssache. Strickling

„Wir spenden bereits zum achten Mal für die Aktion Herzenssache und werden das auch im kommenden Jahr fortsetzen. Unsere Kalender sind sehr begehrt und entwickeln sich zu Sammlerstücken. Mit den traumhaft anmutenden Bildern und den liebevoll gestalteten Monatsblättern passt der GVS-Kalender hervorragend zu Herzenssache. Die Kinderzeichnungen werden von Katharina Tersch-Baurmann und Sahar Aharoni zu einzigartigen Kunstwerken veredelt. In diesem Jahr haben Mitarbeiterkinder das Blatt für den Monat Mai gestaltet.“

Wir bedanken uns bei der GVS für diese wunderbare Unterstützung und auch bei allen kleinen und großen Künstlern für ihr Engagement!