Hufnagelherzen, Hearty & die ganz große Liebe

Herzklopfen auf dem SWR Sommerfestival in Ingelheim! Unsere Rosalie wird von ihrem Freund Yannis überrascht und singt gemeinsam mit Schlagersänger Eric Philippi über die Liebe.

Love is in the air! Beim SWR Sommerfestival in Ingelheim spielen die Gefühle verrückt. Denn Rosalie, die im Herzenssache-Projekt JuLiS schon einiges über die Liebe erfahren durfte, wird mitten auf dem Festivalgelände von ihrem Freund Yannis überrascht! Rosalie und Yannis lernten sich bei der SWR-Abenteuerreise "Down The Road" kennen. Seitdem führen die beiden eine Fernbeziehung. Umso größer die Freude, sich nach langer Zeit wiederzusehen!



Doch damit nicht genug Herzklopfen für unseren Schlagerfan Rosalie. Denn anschließend trifft Rosalie auf ihr großes Idol: Schlagersänger Eric Philippi! Gemeinsam mit Eric spricht sie über das Verliebtsein und singt - na klar - über die Liebe.

Schockverliebt: Rosalie singt mit Schlagersänger Eric Philippi über die Liebe

Weitere Momente mit Herz

Für große Emotionen sorgt auch der Auftritt des Herzenssache-Kinderchors Landskronschule Oppenheim. Die Kids, die Beeinträchtigungen wie Trisomie 21, Autismus oder Epilepsie haben, rufen zum Zusammenhalt auf und singen mit Gebärden - damit jede:r die Musik und die Botschaft dahinter fühlen kann. Bei Mitmacher Jürgen Berens können sich die Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Hufnagelherz zugunsten unserer Hochwasserhilfe schmieden. Und natürlich kommt es auch zu ganz viel Kuschelzeit - mit den Schäfchen der Kinder- und Jugendfarm Ingelheim und natürlich mit unserem Hearty!