Ein Hauch Ascot herrschte bei Baden Galopp im badischen Iffezheim beim Frühjahrs Meeting. Herzenssache war mit dabei.

Bei der Charity-Aktion "Badische Wirtschaft meets Herzenssache" spendeten die teilnehmenden Akteure insgesamt 12.500 Euro. Mit diesem Betrag wird unter anderem der Ausbau kreativer Beschäftigung für Kinder und Jugendliche mit Autismus in Karlsruhe unterstützt. Außerdem hilft Herzenssache e.V. bei der Traumatherapie für geflüchtete Kinder in Nordbaden und fördert den Ausbau von Lesepaten im Ortenaukreis.

Herzlichen Dank an die Partner der Badischen Wirtschaft 2023: Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg, Oesterle Oberflächentechnik, Oser Supermarkt, Metallverwertungsgesellschaft, Wirth Gruppe, Ingenieur- und Sachverständigenbüro Jörg Kramer GmbH & Co., Casimir Kast Verpackung und Display und Parkwache Fuchs.

Schon im vergangenen Jahr unterstützten die Partner der Badischen Wirtschaft Herzenssache im Rahmen der Charity-Aktion: